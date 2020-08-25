Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı: "Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas'ın meşru temsilcisinin... - Son Dakika
Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı: "Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas'ın meşru temsilcisinin...
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas'ın meşru temsilcisinin (ABD tarafından) terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır"
Dışişleri Bakanlığı: " Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas'ın meşru temsilcisinin (ABD tarafından) terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır"
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26.08.2020 03:19:18. #1.12#
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