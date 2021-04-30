Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine... - Son Dakika

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine...
30.04.2021 11:17
Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, ( Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz"
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