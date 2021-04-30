Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda dini bir bayram kutlaması sırasında yaşanan izdiham sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda dini bir bayram kutlaması sırasında yaşanan izdiham sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olay nedeniyle İsrail halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." - ANKARA