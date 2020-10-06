Son Dakika! Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı alan Kanada'ya Dışişleri'nden ilk tepki: Çifte standarttır - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı alan Kanada'ya Dışişleri'nden ilk tepki: Çifte standarttır

Son dakika! Kanada'nın ülkesinde üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ'da kullanıldığı yönündeki iddialar nedeniyle Türkiye'ye ihracat izinlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Dışişleri Bakanlığı, "Kanada'nın bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç iznini askıya alması çifte standarttır" açıklamasını yaptı.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiası ile ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Türkiye'ye silah satışını durdurmasına şu açıklama ile sert tepki gösterdi:

"Kanada'nın Azerbaycan'ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir.

"HERHANGİ BİR İZAHATI OLAMAZ"

Kanada'nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen'deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz.

"MÜTTEFİKLİK RUHUNA UYMIYOR"

Kanada, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığımız dönemden bu yana, müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, ülkemize yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkarmakta, işbirliğinden uzak bir tutum sergilemektedir.

"BEKLENTİMİZ, ÇİFTE STANDARTLARDAN UZAK BİR POLİTİKA İZLENMESİ"

Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır. Kanada'dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir"

Son Dakika! Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı alan Kanada'ya Dışişleri'nden ilk tepki: Çifte standarttır

Dışişleri Bakanlığı, İhracat, Türkiye, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 07:48

Son Dakika Güncel Son Dakika! Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı alan Kanada'ya Dışişleri'nden ilk tepki: Çifte standarttır - Son Dakika

YORUMLAR (4)
  • Murat Koray: böyle yaptıkları için biz herşeyi üretmek zorunda kaldık ve bugün geldiğimiz noktada bunların çok payı var haklarını verelim ASELSAN bu işin üstesinden geldi hiç merak etmeyin çok şükür. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Atalay Arslan: Türkiye isterse ben ne kadar malzeme varsa bir avrupa ülkesi üzerinden temin ederim adedi mensei özelligi ne olursa olsun farketmez,benim canadada bu isleri yapan bir cok firmayla temasim var. Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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