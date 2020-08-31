Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve... - Son Dakika

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve...
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: " Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz. Sözkonusu gelişme, Kırım'ın 2014 yılında yasadışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarlarına uygulanan sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneğidir. Türkiye, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir." - ANKARA
Son Dakika ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi. Galatasaray, Falcao'nun da gol attığı maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı Marcao ve Belhanda transferinde çarpıcı gelişme! İki isim için de G.Saray'a teklif gelmedi Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı