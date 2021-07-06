Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Libya'nın Tobruk kentinde Temsilciler Meclisi geçici binası önünde bayrağımıza yönelik çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, " Libya'nın Tobruk kentinde Temsilciler Meclisi geçici binası önünde bayrağımıza yönelik çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Tobruk'ta Türk bayrağına yönelik çirkin eylem hakkındaki soruya, "Libya'nın Tobruk kentinde 5 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında Temsilciler Meclisi geçici binası önünde bayrağımıza yönelik çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz" yanıtını verdi. Sözcü Bilgiç, "Menfur eylemin öğrenilmesinin hemen ardından Trablus Büyükelçiliğimiz Libya Dışişleri Bakanlığı nezdinde yazılı ve sözlü gerekli girişimleri yapmış, bu tür provokasyonlara izin verilmemesi ve benzeri olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etmiştir. Söz konusu eylemin Türk-Libya kardeşliğini hedef aldığı açıktır. Bağımsızlığımızı ve kutsal değerlerimizi temsil eden bayrağımıza yapılan bu saldırının asla amacına ulaşamayacağını ve gerekli karşılığı herkesten önce dost ve kardeş Libya halkından göreceğini ifade ediyoruz" dedi. - ANKARA

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