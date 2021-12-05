Türkiye, Mali'de yolcu otobüsünü hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Bandiagara bölgesinde yolcu otobüsüne düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Bandiagara bölgesinde dün bir yolcu otobüsüne gerçekleştirilen terör saldırısında 30'u aşkın kişinin hayatını kaybetmesinin ve 18 kişinin yaralanmasının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.