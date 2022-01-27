Üye Girişi
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılma kararına kınama - Son Dakika

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılma kararına kınama

27.01.2022 23:25
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılma kararına kınama

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Adası'nda konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin 6 ay daha uzatılması kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Adası'nda konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin 6 ay daha uzatılması kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs Adası'nda konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresini 27 Ocak 2022 tarihinde aldığı 2618 (2022) sayılı kararla altı ay daha uzatmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı tümüyle destekliyoruz. Söz konusu karar alınırken, bu yönde yapılan tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızası BM kural ve ilkelerine aykırı olarak yine alınmamıştır. Yasal bir düzenleme yapılmasından bugüne kadar ısrarla imtina edilmiş, ancak BM Barış Gücü KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilmiştir. Bu konuda KKTC makamlarının bundan sonra atacağı adımlara desteğimiz tamdır. Güvenlik Konseyi'nin bir yandan Ada'daki taraflara çözümü bulmalarını söylerken, diğer yandan elli yılı aşkın süredir denenmiş, tüketilmiş, sonuç vermediği kanıtlanmış ve bir tarafın rızasını yansıtmayan bir çözüm modelini dayatmaya çalışması gerçeklikten kopuk ve çelişkili bir tutumdur" denildi.

Açıklamanın devamında, "Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC makamlarının Maraş'ta attığı uluslararası hukuka uygun adımları eleştirmesi mülkiyet haklarının ihlalidir. Ayrıca Konsey'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de attığı gerginliği arttıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan tek taraflı adımları görmezden gelmesi yine bir çifte standart örneğidir. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Ada'daki gerçekleri temel alan samimi ve yapıcı bir tutum benimsemeye, bu amaçla Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılma kararına kınama - Son Dakika


Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu!         
23:55
Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek         
23:37
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
23:54 Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu!
23:49 Kayıp kızını arayan anne: O beni bırakmaz, zorla götürdüler
23:43 Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde anlaştı
23:36 Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek
23:30 3 çocuk sahibi evli çift, kullandıkların traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
23:18 Ünlü yorumcudan Fatih Terim'e ortalığı karıştıracak suçlama: Arkasında o yoksa adam değilim
22:32 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de yeni hoca resmen açıklandı! Herkes onu çok yakından tanıyor
22:23 Galatasaray'ın yıldızı Mohamed uzun yıllar hapis yatabilir
22:13 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular
21:47 Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 00:05:00. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılma kararına kınama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement