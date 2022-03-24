Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

24.03.2022 20:35
Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Beledveyne kentinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Beledveyne kentinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Beledveyne şehrinde düzenlenen, aralarında Milletvekili Amina Mohamed Abdi'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." denilen açıklamada, Türkiye'nin Somali'nin terörle mücadelesine desteğini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Somali Hirshabelle Eyaleti Başkanı Ali Gudlawe, yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab tarafından dün düzenlenen bombalı saldırıda 48 kişinin öldüğünü,108 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Somali'deki bombalı saldırılarda 48 kişi öldü Son dakika haberi: Somali'deki bombalı saldırılarda 48 kişi öldü Son dakika haberi! Somali'deki bombalı saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi! Somali'deki bombalı saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Somali, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Fransız basını açıkladı! İste Kerem Aktürkoğlu'nun bilinmeyen hikayesi
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Takımda yeni düzenleme! Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:25 Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 20:46:12. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement