Suriye'de alıkonan bazı kişiler karşılıklı ve eş zamanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Astana süreci kapsamında, Suriye'de askeri muhalif gruplar ve Beşşar Esed rejiminin alıkoyduğu bazı kişilerin karşılıklı ve eş zamanlı serbest bırakıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletlerin (BM) katılımıyla kurulan "Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu" bünyesinde hazırlanan beşinci proje çerçevesinde, alıkonan bazı kişilerin serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 2 Temmuz 2021 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Ebu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştır. Çalışma Grubu, faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir."

Değişim işlemi

Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler, alıkoydukları 5'er kişiyi Halep ilinin Bab ilçesinin güneyinde, cephe hattındaki Ebu Zindeyn bölgesinde karşılıklı ve eş zamanlı salıverdi.

Salıverme işlemi, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde, BM ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü temsilcilerinin kontrolünde uluslararası kurallara göre gerçekleşti.