Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de yayımlanan 2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu hakkında açıklama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de yayımlanan 2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu hakkında açıklama

31.03.2021 16:27
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de yayımlanan 2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu hakkında açıklama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan 2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu hakkında yapılan açıklamada, "Raporda, PKK bağlamında bu örgütün terörist kimliğini göz ardı eden ve terörle iltisaklı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi...

Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan 2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu hakkında yapılan açıklamada, "Raporda, PKK bağlamında bu örgütün terörist kimliğini göz ardı eden ve terörle iltisaklı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi kabul edilemezdir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD Dışişleri Bakanlığınca her yıl 190'dan fazla ülke için hazırlanan İnsan Hakları Raporları, 30 Mart 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Türkiye İnsan Hakları Raporunun, bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar temelinde, objektiflikten uzak bir şekilde kaleme alındığı ve ülkemize yönelik asılsız iddialar ve ön yargılı yorumlar içerdiği görülmektedir.

Demokrasimize kasteden, yüzlerce vatandaşımızı şehit eden, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'den, bu yıl da raporda 'Gülen hareketi' olarak bahsedilmesi, ABD'nin bu terör örgütüyle haklı mücadelemizi halen idrak edemediğini, bu terör örgütüne ilişkin ortaya koyduğumuz somut delilleri göz ardı ettiğini, raporu hazırlarken de yine malum çevrelerin görüşlerine alet olduğunu göstermektedir.

Suriye'deki terörle mücadele harekatlarımız bağlamındaki iddialar kabul edilemezdir. Bu iddiaların, daha önce çeşitli vesilelerle reddedilmesine rağmen tekrarlanmasının izahı bulunmamaktadır. Öte yandan, raporda muhtelif hak ihlalleri bağlamında atıfta bulunulan PKK/ YPG terör örgütünün Suriyelilere yönelik terör eylemlerine değinilmemesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğü aleyhine attığı ayrılıkçı adımlarına yer verilmemesi dikkat çekicidir.

Raporda, PKK bağlamında bu örgütün terörist kimliğini göz ardı eden ve terörle iltisaklı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir.

Ülkemizin, insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesi tamdır. İki yıl önce açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'nin ardından ahiren kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı, bu iradenin somut göstergesidir. Türkiye, demokrasi ve hukukun üstünlüğü temelinde, kendi vatandaşlarına ilaveten, ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir."

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de yayımlanan 2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu hakkında açıklama - Son Dakika


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