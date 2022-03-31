Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Raev'i tebrik etti - Son Dakika
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Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Raev'i tebrik etti

31.03.2022 16:35
Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Raev'i tebrik etti

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğine seçilen Sultanbay Raev'e başarılar diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğine seçilen Sultanbay Raev'e başarılar diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da gerçekleştirilmekte olan TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın bugünkü oturumunda TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine Kırgız Cumhuriyeti'nin adayı Sultanbay Raev'in seçildiği memnuniyetle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Genel Sekreterlik görevini Raev'e devreden Düsen Kaseinov'a çalışmalarından dolayı teşekkür edilen açıklamada, "TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultanbay Raev'e yeni görevinde başarılar dileriz. Türkiye, Türk dünyasının önemli kuruluşlarından Ankara'da yerleşik TÜRKSOY'un faaliyetlerini her zaman olduğu gibi desteklemeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Türk kültürü, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Raev'i tebrik etti - Son Dakika


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