Son Dakika | Dışişleri Bakanlığından OECD'nin yeni Genel Sekreteri için tebrik açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | Dışişleri Bakanlığından OECD'nin yeni Genel Sekreteri için tebrik açıklaması

16.03.2021 01:13
Son Dakika | Dışişleri Bakanlığından OECD'nin yeni Genel Sekreteri için tebrik açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın eski Maliye Bakanı Mathias Cormann'ı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreterliğine seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın eski Maliye Bakanı Mathias Cormann'ı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreterliğine seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreterliği seçim sürecinin sonucu hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Cormann'ın koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünya ekonomisini etkilediği bir dönemde OECD Genel Sekreteri olarak seçildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Tecrübesine ve niteliklerine güvenimiz tamdır. Ayrıca, Asya-Pasifik Bölgesinden ilk Genel Sekreter olacak Sayın Cormann'ın liderliğinde OECD'nin bu kritik dönemde küresel çaptaki etkinliğinin ve erişiminin artacağına, keza teşkilatın bugüne kadarki başarısında önemli pay sahibi olan çalışma ilkeleri ve anlayışının daha da güçlendirilerek sürdürüleceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, 1 Haziran 2006'dan beri Genel Sekreterlik görevini yürüten Angel Gurria'ya da katkılarından dolayı teşekkür edildi. - ANKARA

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanı, Avustralya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Dışişleri Bakanlığından OECD'nin yeni Genel Sekreteri için tebrik açıklaması - Son Dakika


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