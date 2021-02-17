Son dakika... Dışişleri Bakanlığından, Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Dışişleri Bakanlığından, Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı'na ilişkin açıklama Açıklaması

17.02.2021 14:41
Son dakika... Dışişleri Bakanlığından, Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı'na ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanlığı, Soçi'de Yapılan Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğine kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemlerin bir kez daha reddedildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Soçi'de Yapılan Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğine kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemlerin bir kez daha reddedildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların on beşincisinin 16-17 Şubat 2021'de Rusya Federasyonu'nun Soçi kentinde düzenlendiği aktarıldı.

Toplantıda ağırlıklı olarak Anayasa Komitesi bağlamında siyasi süreçteki son durum ile İdlib ve Fırat'ın doğusundaki gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, tarafların Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu'nun 25-29 Ocak'ta Cenevre'de gerçekleştirilen beşinci turunu kapsamlı şekilde değerlendirdiği, Anayasa Komitesi'nin sürdürülebilir ve etkin şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Suriyeli tarafların yanı sıra Komite üyeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi ile sürekli temas halinde Komite'nin çalışmalarını desteklemeye yönelik kararlılıklarını teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Taraflar ayrıca, Komite'nin çalışmalarında ilerleme sağlanması ile anayasanın hazırlanması ve yazılması görevlerini yerine getirebilmesi için Usul Kuralları ve Temel Çalışma İlkeleri'ne uyulmasının önemini vurgulamıştır. Bu çerçevede, Komite çalışmalarının belirli bir çalışma planı ve metodoloji doğrultusunda yürütülmesi gerekliliği tarafımızdan güçlü bir şekilde ifade edilmiştir." mesajı verildi.

"Ayrılıkçı gündemler bir kez daha reddedildi"

Açıklamada, "Toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğine kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemler bir kez daha reddedilmiş; terörle mücadele bahanesiyle sahada hayata geçirilmeye çalışılan fırsatçı gayrı-meşru girişimlerin kabul edilmez niteliğine dikkat çekilmiştir." ifadesine yer verildi.

Suriye'de artış gösteren ve masum insanların ölümüne yol açan terör eylemlerin kınandığı açıklamada, keza Suriye'nin kuzey doğusunda sivillere yönelik artan saldırılardan duyulan endişe dile getirildi.

Açıklamada, İdlib'te ilgili mutabakatlar uyarınca sahada sükunetin korunmasına yönelik bağlılığın taraflarca tekrarlandığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Tarafımızca, ateşkes ihlallerinin ve sivilleri hedef alan saldırıların son bulmasına dair beklentimiz vurgulanmıştır. Toplantı vesilesiyle, Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da bir araya gelmiştir. Toplantıda, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulanların karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmalarına ilişkin iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde yapılabilecek çalışmalar da ele alınmıştır."

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, İdlib, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Dışişleri Bakanlığından, Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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