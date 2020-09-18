Dışişleri: BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yersiz eleştirilerini tümüyle reddediyoruz - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, "Terörizmle mücadele ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü sağlamak amacıyla sahada faaliyet gösteren Suriyeli muhalif gruplara ve bu gruplarla bağlantılı olarak ülkemize yöneltilen insan hakları ihlallerine ilişkin asılsız iddiaları ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (İHYK) bu iddialar temelinde ülkemize yönelttiği yersiz eleştirileri tümüyle reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun Raporu ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin açıklaması değerlendirildi. Açıklamada, "BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun Ocak-Haziran 2020 dönemini kapsayan mutat dönemsel raporunda, Suriye rejiminin ve terör örgütü PKK/ YPG iltisaklı sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin sivil halka yönelik insanlığa karşı suç ve savaş suçu boyutlarına varan insan hakları ihlallerinde bulunduğunun tespit edilmesini not ediyoruz. PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin sözde 'Suriye Demokratik Güçleri' ile olan bağının Komisyon'un bu raporunda da net bir şekilde ortaya konulmasını önemli buluyoruz. Bununla birlikte, sivilleri hedef alarak gerçekleştirildiği herkesin malumu olan terör saldırılarının failinin PKK/PYD olduğunun raporda ismen zikredilmemiş olması büyük bir eksikliktir" denildi.

'YERSİZ ELEŞTİRİLERİ TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "Öte yandan, terörizmle mücadele ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü sağlamak amacıyla sahada faaliyet gösteren Suriyeli muhalif gruplara ve bu gruplarla bağlantılı olarak ülkemize yöneltilen insan hakları ihlallerine ilişkin asılsız iddiaları ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (BM İHYK) bu iddialar temelinde ülkemize yönelttiği yersiz eleştirileri tümüyle reddediyoruz. BM İHYK'nın açıklamasında raporda yer verilen ihlallerin asıl müsebbibi olan Suriye rejimine ve PKK/YPG terör örgütüne değinmemesini kabul edilemez buluyor ve kuvvetle kınıyoruz. Rapora ilişkin görüş ve itirazlarımız, BM nezdinde en güçlü şekilde kayda geçirilecektir" ifadelerine yer verildi.