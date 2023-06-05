Son Dakika: Dışişleri'nde devir teslim! Hakan Fidan görevi devraldı, işte ilk sözleri - Son Dakika
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Son Dakika: Dışişleri'nde devir teslim! Hakan Fidan görevi devraldı, işte ilk sözleri

05.06.2023 11:24

Son dakika: Yeni Kabine'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı. Fidan ilk açıklamasında, "Şahsıma gösterilen güven için teşekkür ederim. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü ve refahı için her türlü özveriyi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kabine'nin yeni üyeleri dünden itibaren görevlerini eski bakanlardan tek tek devralarak mesaiye başladı. Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde Hakan Fidan ile Mevlüt Çavuşoğlu kameralar karşısında açıklamalarda bulundu.

"ÇAVUŞOĞLU İLE ARKADAŞLIĞIMIZ OKUL SIRALARINDA BAŞLADI"

Bakan Fidan ilk açıklamasında şu sözlere yer verdi: "MİT'te 13 yıl süren görevimin ardından Dışişleri Bakanlığı''na atanmam nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Çavuşoğlu'yla arkadaşlığımız okul sıralarında başladı. Kendisi devlet adamı ve dost olarak üstün meziyetler ortaya koydu.

Son Dakika: Dışişleri'nde devir teslim! Hakan Fidan görevi devraldı, işte ilk sözleri

"DEVLETİMİZİN REFAHI İÇİN HER TÜRLÜ ÖZVERİYİ GÖSTERECEĞİZ"

Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında aranıza katılmaktan gurur duyuyorum. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü ve refahı için her türlü özveriyi göstereceğiz. Devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin."

Son Dakika: Dışişleri'nde devir teslim! Hakan Fidan görevi devraldı, işte ilk sözleri

ÇAVUŞOĞLU: TERÖRE KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK

Mevlüt Çavuşoğlu ise törendeki konuşmasında, "Hakan Fidan ile en hassas konularda yurdumuzun bekasını birlikte koruduk. Teröre karşı birlikte mücadele ettik. Ben de her zaman desteğe hazır olacağım. Beraber yürümekten şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızla şimdi görevimiz Türkiye Yüzyılı'nı beraber yürümek" ifadelerini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Hakan Fidan, Politika, Güncel, Son Dakika

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