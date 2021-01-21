Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen terör saldırısının en güçlü ifadelerle kınandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerinde bugün düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

Ayrıca açıklamada, "Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Irak halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)