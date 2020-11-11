2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizin önderlik ettiği uluslararası çabalar neticesinde 2021 yılı Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmiştir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizin önderlik ettiği uluslararası çabalar neticesinde 2021 yılı Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmiştir. Sözkonusu karar, KOVİD-19 salgınına karşı verilen zorlu mücadelede en ön saflarda görev alan fedakar sağlık çalışanlarına yönelik ortak minnet ve şükran duygularının uluslararası alandaki tezahürüdür. 9-14 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde alınan karara dair süreç Sağlık Bakanlığımız ve Bakanlığımız tarafından işbirliği içerisinde yürütülmüştür" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)