Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı davada mütalaa sunuldu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı davada mütalaa sunuldu

20.06.2022 12:26
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı davada mütalaa sunuldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı dava dosyasına celse arasında mütalaa sunuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı dava dosyasına celse arasında mütalaa sunuldu.

Erbaş'ın Hacı Bayram Camisi'nde verdiği cuma hutbesinin ardından Ankara Barosu bir basın açıklaması yapmış ve açıklamada yer alan ifadelerden dolayı Ankara Barosu'na 'kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden davada celse arasında sunulan mütalaada eski Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ile eski yönetim kurulu üyesi avukatlar Aşkın Demir, Kemal Koranel, Hava Orhon, Özgen Hindistan, Zafer Doğan Bilgin, Meltem Akyol, Güzin Tanyeri, Çağrı Eryılmaz, Burcu Mine Gargın ve Cem Aksu'nun 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Mütalaada ismi geçen sanıklar 22 Haziran'daki duruşmada savunmalarını yapacak. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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