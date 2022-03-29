Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak

29.03.2022 11:29

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz yıl cemaatle birlikte kılınamayan teravih namazı hakkında güzel haberi duyurdu. Erbaş, "Ramazan ayı boyunca beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını, dünyadaki birçok alışkanlığın da değişmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl vaka sayılarının yükselmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında teravih namazlarının evde kılınabileceğini belirtmişti.

NASIL BİR YOL İZLENECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

Bu yıl nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yeni normalleşmeyle birlikte namazlar da camilerde kılınmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayı boyunca teravih namazlarının da camilerde kılınabileceğini söyledi.

Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak

"BEŞ VAKİTTE OLDUĞU GİBİ CAMİDE KILINACAKTIR"

Erbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Uzmanından Ramazan'da sağlıklı beslenmenin ipuçları Uzmanından Ramazan'da sağlıklı beslenmenin ipuçları Matbaalarda imsakiye mesaisi sürüyor Matbaalarda imsakiye mesaisi sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Ramazan, Asker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
11:22 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
11:06 Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor
10:59 Rus Milletvekili Mihail Delyagin'den Azerbaycan'a açık tehdit: Askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz
10:59 Koyunlara saldıran kurt, kangal köpeğinin elinden kurtulamadı!
10:48 Prof. Dr. Arif Verimli'den Müge Anlı'ya ağır sözler: Artık bir kıymeti yok, beni sevseydi bunları yapmazdı
10:45 Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: LGS başvuruları otomatik olarak gerçekleşecek
10:45 Acun'un takımı Hull City transfer ataklarına başladı! Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:35:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement