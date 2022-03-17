Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Berat Kandili'nde Çanakkale'de düzenlenen programa katıldı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale'de Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda şehitler için dua okudu.

Çanakkale 18 Mart Hatime Ana Ulu Cami'deki törende, Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okudu.

Daha sonra kürsüye çıkan Erbaş, vatan savunmasında, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da şehit olanların ruhları için dua etti.

Duaya cemaat "amin" diyerek eşlik etti.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve il protokolü ile vatandaşlar katıldı.