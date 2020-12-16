Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Koronavirüs sürecinde ehil olmayanlar Kuran dersi yapıyor - Son Dakika

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Koronavirüs sürecinde ehil olmayanlar Kuran dersi yapıyor

16.12.2020 14:42
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Koronavirüs sürecinde ehil olmayanlar Kuran dersi yapıyor, System.String[]

Son dakika haber: DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, "Yaşadığımız koronavirüs salgını sürecinde daha da önem kazanan sosyal paylaşım mecralarında, dijital ortamlarda artan bir şekilde ehil olmayanların Kur'an ve kıraat dersleri yaptıklarına şahit oluyoruz" dedi.

DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, "Yaşadığımız koronavirüs salgını sürecinde daha da önem kazanan sosyal paylaşım mecralarında, dijital ortamlarda artan bir şekilde ehil olmayanların Kur'an ve kıraat dersleri yaptıklarına şahit oluyoruz" dedi.

Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği, 6'ncı Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nun açılış oturumuna katıldı. 'İslam Dünyasında Kur'an-ı Kerim ve Kıraat Kültürü' temasıyla online olarak düzenlenen sempozyumun açış konuşmasını yapan Erbaş, 2 gün sürecek sempozyumda, Kur'an-ı Kerim'in dili, tedrisatı, eşsiz belagatı, kazandırdığı anlam zenginlikleri, insanlığa hayat ve inşirah veren sedasının bütün dünyayı kuşatan etkileri gibi konuların müzakere edileceğini söyledi.

'İSLAMOFOBİ ENDÜSTRİSİ İLE KUR'AN'A İLGİ TAHRİP EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'Ali Erbaş, Kur'an'ın doğru anlaşılmasının önemine de dikkat çekerek, "Bugün şiddet ve terör faaliyetleriyle huzur ve güveni tehdit eden, DEAŞ, PKK, Boko Haram, FETÖ gibi unsurlar yanlış ve sapkın bir anlayışın sonucudur. Diğer taraftan, insanlığın değerlerini tahrif edenler, yeryüzünü tahrip edenler, hukuku, adaleti, merhameti ihlal edenler, küresel ölçekte İslamofobi endüstrisi kurarak Kur'an'la alakalı ilgi ve algıyı tahrip etmeye çalışmaktadır. İslam'ın mukaddes değerlerini istismar ederek hayat yüklü mesajlarını tahrif eden gruplar da bu mecradan beslenmektedir. Küresel düzeyde oluşturulmaya çalışılan bir algı operasyonu ile merhametten uzak, şiddete dayalı bir din algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla İslam ve Kur'an tasavvuru konusunda, başta bizler olmak üzere herkes bu durumun farkında olarak hassas bir duyarlılık ve feraset sahibi olmalıdır" mesajını verdi.'HEDEFİMİZ KUR'AN'I OKUYUP ANLAMALARINA REHBERLİK ETMEK'Başkanlık olarak Kur'an merkezli eğitim-öğretim faaliyetlerini, 4-6 yaş Kur'an kurslarından, hafızlık eğitimine kadar en doğru metodolojiyle ve alanında yetkin insan kaynaklarıyla en ideal boyutta icra etmeye çalıştıklarını aktaran Erbaş, "Tüm bu çabalar, geçmişe vefanın bir gereği olduğu gibi, geleceğe karşı sorumluluğumuzun da ifası olacaktır. Hedefimiz, ülkemizdeki her yaştan bütün kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamalarına rehberlik etmektir. Dünyanın bütün dillerinde İslam'ın hakikatlerini yeryüzünün her köşesine ulaştırmaktır" dedi.'EHİL OLMAYANLAR KURAN DERSİ YAPIYOR'

Kur'an ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinin içeriğinin ve mezunların yeterliliğinin önemine de değinen Erbaş, "Yaşadığımız koronavirüs salgını sürecinde daha da önem kazanan sosyal paylaşım mecralarında, dijital ortamlarda artan bir şekilde ehil olmayanların Kur'an ve kıraat dersleri yaptıklarına şahit oluyoruz. Hepimizce müsellemdir ki, bu kadim geleneğin belirli bir ilmi silsile dairesinde, yetkin kimseler eliyle deruhte edilmesi önemli bir lüzum şartı ve sorumluluktur. Bu sebeple, sözünü ettiğim olumsuz tablonun giderilmesi adına hepimizin gereken özveri ve çabayı göstermesi gerekmektedir" diye konuştu. Erbaş, kıraat araştırma merkezlerinin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu da sözlerine ekledi.


Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Koronavirüs sürecinde ehil olmayanlar Kuran dersi yapıyor
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Koronavirüs sürecinde ehil olmayanlar Kuran dersi yapıyor

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İslamofobi, İslam, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Koronavirüs sürecinde ehil olmayanlar Kuran dersi yapıyor - Son Dakika


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