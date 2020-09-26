Son dakika! Diyanet TV, Kovid-19 sürecinde çocuklar ve gençler için yeni programları ekrana taşıyor - Son Dakika

Son dakika! Diyanet TV, Kovid-19 sürecinde çocuklar ve gençler için yeni programları ekrana taşıyor

Bir son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vatandaşların evde daha fazla zaman geçirdiğine işaret ederek, bu süreçte çocuklar ve gençler için hazırladıkları programları yeni yayın dönemiyle birlikte ekrana taşıdıklarını söyledi.

Son dakika! Diyanet TV, Kovid-19 sürecinde çocuklar ve gençler için yeni programları ekrana taşıyor, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vatandaşların evde daha fazla zaman geçirdiğine işaret ederek, bu süreçte çocuklar ve gençler için hazırladıkları programları yeni yayın dönemiyle birlikte ekrana taşıdıklarını söyledi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet TV'nin toplumun sahih dini bilgiyle buluşmasının sağlanması amacıyla kurulduğunu ve bu çerçevede yayınlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Diyanet TV'nin yeni yayın döneminin 21 Eylül'de başladığını hatırlatan Kurt, "Dünden bugüne devam eden, yeni yayın döneminde de sürecek olan 'Diyanet'e Soralım', 'Yeni Güne Merhaba' gibi programlarımız var. Bunlara ilaveten 23 yeni programla ekranımızı kuvvetlendirerek yeni yayın dönemine başladık." dedi.

"Çocuk yarışma programları hazırladık"

Kurt, toplumun tüm kesimlerine hitap eden yayınlar yaptıklarını belirterek, "Kanalımızda çocuk, genç, kadın ve ailelere yönelik yayınlarımız var. Bu sene, 'Şeker Hoca', 'Harflerin Köyü' gibi çocuk programlarımıza yenilerini ekledik ve çocuklar için yarışma programları hazırladık. Bu yayın dönemine, gençlerimizin cami kültüründen nasiplenmelerine yönelik 'Fatih Savaş Gençlerle Camide' programını ekledik. Yine gençlere yönelik hadis dersleri programı da yayına başladı." diye konuştu.

Kadın ve aile programlarının da yeni yayın döneminde devam ettiğini söyleyen Kurt, "Yeni başlayan 'Adım Adım İnsan' adlı programımız aileye, çocuğa, insana dair bir program. İnsanın yaşam boyunca karşılaşabileceği sorun ve sıkıntıları anlatan bir program." bilgisini paylaştı.

"Pandemi sürecine yönelik bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor"

Kurt, Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşların bilgilendirilmesinin önemine işaret ederek, "Kanalımızdaki hem sağlık hem de kuşak programlarında, vatandaşlarımızı pandemi sürecine yönelik bilinçlendirme, bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda işin uzmanı olan Bilim Kurulu üyelerini, sağlıkçı hocalarımızı kanalımıza çıkartmanın yanında tedbir alma, kul hakkına girmeden gerekli hususlara dikkat etme konusunda da vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların, salgın nedeniyle evde daha fazla vakit geçirdiğine dikkati çeken Kurt, "Kovid-19 salgını, bizlerin, çocuklarımızın, gençlerimizin evde daha fazla zaman geçirdiği bir süreç oldu. Bu yüzden bir genç kızın hikayesiyle, 'evde nasıl verimli zaman geçirilir?' sorusunun cevabını bütün gençlerimize gösterebileceğimiz 'Evdeyiz' adlı programı ekranımıza taşıdık. Umut ediyoruz ki bu programlarımız etkili ve tesirli olur, birlik ve beraberliğimize, huzurlu ve güzel bir hayat sürmemize vesile olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kurt, Diyanet TV'nin ve Diyanet İşleri Başkanlığının öncelikleri arasında vatandaşlara çevre duyarlılığının kazandırılmasının da olduğunu dile getirerek, "Bu yayın döneminde de 'Bir Fidan Bir İnsan' programımız var. Biz 'Kıyamet kopuyor dahi olsa elinizdeki fidanı dikin.' diyen bir Peygamber'in ümmetiyiz. Bu duyarlılığı vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında bir programımız vardı, ikinci bir programı da yeni yayın döneminde ekranımıza taşıdık." diye konuştu.

"Diyanet'e Soralım isimli programımızı işaret diliyle sunuyoruz"

Diyanet TV'de yarışma programlarına da yer verdiklerini kaydeden Kurt, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bulunduğu ekim ayında siyer yarışmasının düzenleneceğini bildirdi.

Kurt, engellilere yönelik programları her sene artırdıklarına işaret ederek, "Bu sene 'Diyanet'e Soralım' isimli programımızı her gün canlı olarak işaret diliyle engelli kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz." bilgisini paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak merhamet esaslı bir hayatı insanlara tavsiye eden, birleştirici, toplumun her kesimini kucaklayan bir kurum olduklarını vurgulayan Kurt, Diyanet TV'deki yayınları da bu çerçevede sürdürdüklerini söyledi.

Kurt, Diyanet TV'de olumsuz, şiddet içerikli görüntülere yer vermediklerini vurgulayarak, "Şiddet içerikli görüntüler çocuklarımızın, gençlerimizin, insanımızın zihninde yer edebilmekte ve farklı olumsuzluklara neden olabilmektedir." dedi.

Fatih Kurt, vatandaşların, Diyanet TV'deki programları "diyanet.tv" sitesinden ve kanalın sosyal medya hesaplarından da izleyebileceklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Kurt, Fatih, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Diyanet TV, Kovid-19 sürecinde çocuklar ve gençler için yeni programları ekrana taşıyor - Son Dakika

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