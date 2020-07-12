Son Dakika | DİYARBAKIR 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | DİYARBAKIR 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı

Bir son dakika haberine göre 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandıDİYARBAKIR'da esnaf, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından topladıkları iddia edilen 200 milyon TL ile ortadan kaybolan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı.

200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı

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DİYARBAKIR'da esnaf, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından topladıkları iddia edilen 200 milyon TL ile ortadan kaybolan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı.

Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'ndaki kuyumcuya esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişiler, yatırım vaadiyle para ve ziynet eşyası emanet etti. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Zülküf O., ağabeyi Zülfikar O. ve Serdar A., 200 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyası ile ortadan kayboldu. Paralarını emanet ettikleri kişilerden haber alamayan ve dolandırıldıklarını söyleyen yaklaşık 50 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen savcılık, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı.

Şüphelilerden Zülküf O., hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince Adana'da polise giderek teslim oldu. Bir hafta sonra ağabeyi Zülfikar O. da polis ekiplerince Adana'da yakalanıp, gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen kardeş kuyumcular, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

SON ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Yakalanması için çalışma yürütülen son şüpheli Serdar A., dün Adana'da yakalanarak gözaltına alındı. Serdar A.'nın gözaltına alınmasıyla davadaki tüm şüpheliler yakalanmış oldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kamuoyunda geniş yankı bulan olayla ilgili iki savcı görevlendirerek, soruşturmanın hızlı yürütülmesi talimatını verdi.

Diyarbakır, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | DİYARBAKIR 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı - Son Dakika
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Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
23:20
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İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
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