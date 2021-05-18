Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı - Son Dakika

Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı

18.05.2021 16:01
Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı, System.String[]

Son dakika haber... Dicle Elektrik tarafından Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent, Mezopotamya ve Huzurevleri Mahallelerinde altyapı ve aydınlatma çalışmaları için 55 milyon liralık yatırım yapılacak.

Dicle Elektrik tarafından Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent, Mezopotamya ve Huzurevleri Mahallelerinde altyapı ve aydınlatma çalışmaları için 55 milyon liralık yatırım yapılacak.

Hizmet bölgesinde bu yıl rekor oranda bir yatırımı hayata geçirmeyi hedefleyen Dicle Elektrik sadece Diyarbakır'da 350 milyon lira yatırım yapmayı ön görüyor. Şirket Diyarbakır'ın yeni yerleşim bölgesi merkez Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent, Mezopotamya ve Huzurevleri mahallelerinde altyapı ve aydınlatma çalışmaları için toplam 55 milyon liralık yatırım yapacak. Şebeke çalışmalarının ekim ayı sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi. İlçede yeni bir aydınlatma şebekesi kurularak, iletim hatları yer altına alınarak direkler kaldırılacak.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka'nın verdiği bilgiye göre, Diclekent, Mezopotamya ve Huzurevleri mahallelerinin bir kısmını içerisine alan Mahabat Bulvarı, Tekel Caddesi ve Musa Anter Caddesi arasında kalan kısımda elektrik şebekesi tamamen yer altına alınacak.

İl Müdürü Yaka, Diyarbakırlıların daha az etkilenmesi için çalışmaların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu tam kapanma sürecinde başladığını belirtti. Yaka, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir anlamda tam kapanmayı yatırım için fırsata çevirdik. 55 milyon liralık bu yatırım çalışmamız ile yatırım bölgemizde bulunan 20 bin abonemize eskisinden daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunmayı hedefliyoruz. Saha çalışmaları süren yatırım projesi ile bu bölge modern bir enerji alt yapısına kavuşacak. Ayrıca yeni alt yapıyı enerji talebinin önümüzdeki yıllarda göstereceği artışı karşılayacak şekilde kuracağız."

Bin 700 aydınlatma direği dikilecek

Yaka, havai hatların yeraltına alınarak dağıtım amaçlı kurulan elektrik direklerinin kaldırılacağını belirterek, yer altı şebekesi kurulurken cadde ve sokak aydınlatmalarını tamamlayacaklarını söyledi. Yaka, "Bu yatırımla bölgemizde bin 700 aydınlatma direğinin montajını gerçekleştireceğiz. Bu sayede öncelikli hedeflerimiz arasında yer alan abone memnuniyetini de en üst noktaya taşımaya hedeflemekteyiz" dedi. - DİYARBAKIR

Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı
Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı
Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı
Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı
Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı
Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı

Mezopotamya, Diyarbakır, Yatırım, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı - Son Dakika Ekonomi


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