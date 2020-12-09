Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı - Son Dakika

Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı

09.12.2020 12:45

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 464'üncü gününde devam ediyor.

Hakkari'den 5 yıl önce 18 yaşında dağa kaçırılan oğlu Necmettin için Diyarbakır'a gelerek eylem yapan anne Kübar Ötken, oğlunun Yüksekova ilçesine gittiğini ve bir daha ondan haber alamadıklarını söyledi.

Evladını aradıklarını, HDP'lilerin, oğlunun kendilerinde olduğunu belirttiğini kaydeden Ötken, şöyle konuştu:

"HDP oğlumu kaçırdı, PKK'ya verdi. Oğlum dön, kardeşin senin yüzünden hasta oldu. Senin hasretini, acını çekiyor. Oğlum, neredeysen gel. Sen gelmeden gitmiyorum. Askere polise teslim ol."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Melek için oturma eyleminde yer alan anne Çiğdem Fırat da Kürtçe yaptığı konuşmada, kızına kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini belirtti.

"Kızım gelene kadar HDP'nin kapısından gitmiyorum." ifadesini kullanan Fırat, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Fırat, "Kaç yıldır senin peşindeyim, sen gelmeden eve gitmeyeceğim. Hepimiz seni bekliyoruz. Melek, beni görüyorsan Allah rızası için gel. Seni çok özlüyoruz. Seni kandırıyorlar. Diyorlar ki 'Devlet size işkence yapacak.' öyle bir şey yok. Bugünlerde 20'ye yakın çocuk geldi. Sen de gel annene." diye konuştu.

Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı
Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı
Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı
Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler         
13:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur         
13:05
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada         
12:02
İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek         
11:04
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek         
10:21
Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı         
09:59
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah "seni seviyorum" notları bırakıyordu         
09:40
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 13:48:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei