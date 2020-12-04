DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol "çağrısı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 459. gününde devam ediyor.

Oğlu Yavuz için oturma eylemini sürdüren anne Sevgi Çağmar, 6 yıldır evladının sesini duymadığını ve ondan haber alamadığını söyledi.

Çocuğunun üniversite okuduğu sırada HDP tarafından kandırılarak kaçırıldığını aktaran Çağmar, "Evladım gelmeden buradan gitmeyeceğim. Eyleme sonuna kadar devam edeceğim. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Burada seni bekliyorum. Gel seni bekliyorum." dedi.

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın da sonuna kadar mücadelelerine devam edeceklerini, buradaki anne ve babaların doğru adreste olduğunu belirtti.

Devletin terörle büyük mücadele verdiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK'da büyük bir çözülme oldu ve inşallah çocuklarımız da sesimi duyar, güvenlik güçlerine teslim olur. Kürt ailelerinin 14-15 yaşındaki çocuklarını artık dağa göndermesinler. Oğlum beni duyuyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. HDP milletvekillerinin çocukları Avrupa'da. Sizi de orada ölüme mahkum ediyorlar. Teslim olanlar anne ve babasının yanında. Onlar sizi kandırıyor. Gelin artık bu hasretlik bitsin."