Son dakika! Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır anneleri, PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 713. gününde devam ediyor.

Anne Aynur Panay, oğlu Emrah için eylem yaptığını dile getirdi.

Oğlunun HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini anlatan Panay, "Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlum gelmeden buradan kalkmayacağım" dedi.

Oğlu Emrah'a da seslenen anne Panay, onun yerinin kendi yanı olduğunu, kaçıp kendisini kurtarmasını istediğini sözlerine ekledi.

Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için eylem yaptığını söyledi.

Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve HDP'ye tepki gösteren Bingöl, "HDP, bu anne ve babaların ciğerini nasıl yaktıysa Allah da onların ciğerini yaksın. HDP, Kürt davası yaptığını söylüyor fakat Kürtlerin kanı üzerinden rant yapıyor. Kürtlerin davasını yaptığı yok. HDP, Kürtlerin partisi, temsilcisi değil. 'Biz Kürtler için buradayız' diyorlar, Kürtler için varsan gel, bu çocukları PKK'dan iste" diye konuştu.

Kendi oğlu gibi terör örgütü PKK'nın elinde bulunanlara da seslenen Bingöl, "Kaçıp kendinizi kurtarın. Türk askerini, polisini gördüğünüz yerde teslim olun. Onların size faydası yok. Sizleri orada ölüme terk etmişler" dedi.