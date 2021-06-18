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Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi - Son Dakika

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi

18.06.2021 15:25

Gültepe Mahallesi Su Parkı'nda bir araya gelen Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri Kur'an-ı Kerim'in okunması Şehmus Temiz'in platform adına konuşması BATMAN - Müslüman Kardeşler Teşkilatının önde gelen liderlerinin de aralarında bulunduğu darbe karşıtı 12 Mısırlının idam cezası...

Gültepe Mahallesi Su Parkı'nda bir araya gelen Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri

Kur'an-ı Kerim'in okunması

Şehmus Temiz'in platform adına konuşması BATMAN - Müslüman Kardeşler Teşkilatının önde gelen liderlerinin de aralarında bulunduğu darbe karşıtı 12 Mısırlının idam cezası kararı protesto edildi.

Batman

Batman'da da Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri Gültepe Mahallesi Su Parkı'nda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından platform adına bir konuşma konuşan Şehmus Temiz, Mısır'da gayri meşru iktidarın, hukuksuz cinayetlerinin devam ettirdiğini belirtti.

Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, mahkeme salonunda katledişini, bütün dünyanın izlediğini dile getiren Temiz, şöyle konuştu:

"Şimdi de içlerinde Mısır direnişinin sembol isimlerinden şehit Esma'nın babası, Hak ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed El Biltaci ve Müslüman Kardeşlerin liderlerinden Safvet Hicazi'nin de bulunduğu 12 kişi idam edilecek. Hak, adalet ve kardeşlikten başka hiçbir talepleri olmayan ve hiçbir şiddet eylemine karışmayan bu kardeşlerimizin katledilmesi, tüm İslam dünyası için bir utanç vesilesidir. İdamları, işkenceleri, hukuksuzlukları, gayri meşru iktidarı, Müslüman toprakların İslam düşmanlarının mezesi haline getirilmesini, şiddet ve esefle kınıyoruz."

Açıklamaya, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Eğitim Bir-Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin de katıldı.

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi
Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi
Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi
Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi

Diyarbakır, Bingöl, Batman, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi - Son Dakika


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