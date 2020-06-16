Son Dakika | Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesi sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesi devam ediyor.



Çocukların yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerini artırmak için çalışmalarını sürdüren belediye, 7-15 yaş arası 5 bin çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla proje kapsamında 15 okulda etkinlik gerçekleştiriyor.

Dersliklerde kitap okuma, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, zihin geliştirme ile zihinde hızlı matematik yarışmalarına katılan öğrenciler, eğlenceli dakikalar geçirme fırsatı yakaladı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe, maske ve temizlik önlemlerinin üst seviyede tutulduğu etkinliklere katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Çocuklar, belediye bünyesinde yakın zamanda hizmet vermeye başlayan 2 robotik kodlama atölyesinde bilişim faaliyetleri ile buluşacak. Projenin sosyal faaliyetler başlığında çocuklar, kent merkezi, ilçeler ve çevre illeri gezip tanıma fırsatı yakalayacak.

Sanatsal faaliyetler kapsamında ise çocuklara yönelik sinema, tiyatro ve halkoyunları gösterileri düzenlenecek.