Son dakika! DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin eylemini sürdürdüğü çadır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır annelerinin bulunduğu çadıra gelmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çadıra girmesi

Çadır çevresinde alınan güvenlik önlemleri

Erdoğan'ın çadırdan çıkışı

Erdoğan'ın bazı vatandaşlarla sohbet etmesi ve ardından otobüse binmesi DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerini ziyaret etti.