Diyarbakır annelerinin eylemini sürdürdüğü çadır
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır annelerinin bulunduğu çadıra gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çadıra girmesi
Çadır çevresinde alınan güvenlik önlemleri
Erdoğan'ın çadırdan çıkışı
Erdoğan'ın bazı vatandaşlarla sohbet etmesi ve ardından otobüse binmesi DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika