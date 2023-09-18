Diyarbakır'da kırmızı, turuncu ve gri kategorideki 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da kırmızı, turuncu ve gri kategorideki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son Güncelleme: 18.09.2023 08:58

Diyarbakır'da 1'i kırmızı, 1'i turuncu, 1'i de gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 teröristin, Diyarbakır Kulp'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ATAK HELİKOPTERLERİ VE SİHA'LAR DA KATILDI

Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını belirten Yerlikaya, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ! Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; #Diyarbakır #Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J- SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Bakan'ın açıklaması şöyle devam etti: "Etkisiz hale getirilen teröristlerin:

  • BTÖ'nün sözde- Orta Saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Bakanlığımızca Terörden Arananlar KIRMIZI Kategori'de aranma kaydı bulunan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer;
  • BTÖ'nün sözde Lice Ferhat Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Terörden Arananlar TURUNCU Kategori'de aranma kaydı bulunan Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay,
  • Terörden Arananlar Listesi GRİ Kategori'de aranma kaydı bulunan Demhat kod adlı Çetin Temel DEMHAT isimli örgüt mensupları oldukları tespit edildi.

Diğer teröristin kimlik tespiti çalışması devam etmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyetimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum."

Ali Yerlikaya, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kırmızı, turuncu ve gri kategorideki 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kırmızı, turuncu ve gri kategorideki 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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