Diyarbakır'da kırmızı, turuncu ve gri kategorideki 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 teröristin, Diyarbakır Kulp'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını belirten Yerlikaya, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ! Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; #Diyarbakır #Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J- SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Bakan'ın açıklaması şöyle devam etti: "Etkisiz hale getirilen teröristlerin:
Diğer teröristin kimlik tespiti çalışması devam etmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyetimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum."
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