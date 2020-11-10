Son dakika: Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü arazi kavgasında 18 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü arazi kavgasında 18 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olay, dün Bağlar ilçesi Tellikaya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında arazi meselesi nedeni ile başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda Mehmet Kurt hayatını kaybetti, kardeşi Abdülkadir Kurt, Nezir Güngörür, oğlu Şahin Güngörür ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Jandarma ekiplerince başlatılan incelemede kavgaya karıştığı tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

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