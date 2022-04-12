DİYARBAKIR'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kıraathane saldırısı ile ilgili olarak aranan 2 şüpheli, silahlarıyla birlikte polise teslim oldu.

Olay, 5 Nisan günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Husumetli oldukları akrabalarının oturduğu kıraathanenin önüne otomobille gelen kişiler, tabancalarla içeriye ateş açtı. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mervan Yalçın, 7 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.