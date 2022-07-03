Son dakika! Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın; 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika! Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın; 6 kişi dumandan etkilendi

03.07.2022 13:04
Son dakika! Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın; 6 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binanın son katından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binanın son katından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri 6 kişi, ayakta tedavi edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitede çıktı. 13 katlı binanın son katından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipşer, merdivenli araçla aralarında çocukların da bulunduğu bir aileyi kurtardı. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. 3'ü itfaiye eri 6 kişi, dumandan etkilendi. Bu kişilere, ambulanslarda ayakta müdahale edildi. Bu arada site sakinleri, binadaki yangın tüplerinin boş olduğunu iddia etti. Yangının çıkış nedeni ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın; 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın; 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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