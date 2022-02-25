Son Dakika | Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı 'arazi' kavgasına 7 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı 'arazi' kavgasına 7 gözaltı

25.02.2022 10:09
Son Dakika | Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı 'arazi' kavgasına 7 gözaltı

Son dakika haber... DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı Aşağı Konak köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı Aşağı Konak köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Çınar'ın Aşağı Konak köyünde dün sabah meydana geldi. Akraba olan Akdağ ailesi üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşüp, uzun namlulu silahların kullanıldığı olay üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, köyde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralananlara müdahale etti. Sağlık durumları ağır olanlar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çınar ilçesi ile Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. 10 yaralıdan 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri bulunan 8 yaralının tedavisi ise sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin ise hastanelerin önünde aldığı güvenlik önlemi sürüyor. Aşağı Konak köyünde de önlem alan jandarma ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


Son Dakika | Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı 'arazi' kavgasına 7 gözaltı
Son Dakika | Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı 'arazi' kavgasına 7 gözaltı
Son Dakika | Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı 'arazi' kavgasına 7 gözaltı
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Diyarbakır, Jandarma, Akdağ, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı 'arazi' kavgasına 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı 'arazi' kavgasına 7 gözaltı - Son Dakika
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