Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem

10.08.2023 16:48

AFAD'ın son dakika geçtiği bilgiye göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre, 16,81 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklanırken sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Diyarbakır merkezli depremin detaylarına ilişkin AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

KANDİLLİ DE 4.2 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Hani merkezli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım da şu şekilde;

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Diyarbakır, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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