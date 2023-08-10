Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre, 16,81 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklanırken sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Diyarbakır merkezli depremin detaylarına ilişkin AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

KANDİLLİ DE 4.2 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Hani merkezli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım da şu şekilde;