Son dakika: Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolundaki Kantar Köprülü Kavşak'ta meydana geldi. Alt geçitte aynı yöne giden henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 HC 5369 plakalı otomobil, 16 LJY 20 plakalı otomobil, 34 VM 7476 hafif ticari araç, 63 AB 135 otomobil ve plakası bilinmeyen otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.