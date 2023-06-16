Diyarbakır'da can kaybının 9'a ulaştığı arazi kavgasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da can kaybının 9'a ulaştığı arazi kavgasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

16.06.2023 11:08

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasıyla soruşturma sürüyor. Cinayetlerle ilgili 5 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaşamını yitirdi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş, Alyamaç ailesinden de Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden M.A. ve A.A.'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Cenazelerin bugün defnedilmesi beklenirken arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Öte yandan, iki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: Enteresan bir canlı türü Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
  • rafet dogan: Tarım arazileri mülkiyetten muaf tutulursa kırsal alanlardaki suç oranı düşer. Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Devlet otoritesi yokmu orda bu silahlar nedir Cevap Yaz 60 1 Yayından Kaldır
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Diyarbakır'da 200 dönümlük arazinin 9 cana sebebiyet verdiği kavganın sebebi belli oldu Diyarbakır'da 200 dönümlük arazinin 9 cana sebebiyet verdiği kavganın sebebi belli oldu

Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da can kaybının 9'a ulaştığı arazi kavgasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da can kaybının 9'a ulaştığı arazi kavgasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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