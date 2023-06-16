Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaşamını yitirdi.
Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş, Alyamaç ailesinden de Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden M.A. ve A.A.'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.
Cenazelerin bugün defnedilmesi beklenirken arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, iki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da can kaybının 9'a ulaştığı arazi kavgasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika