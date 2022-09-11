Kız isteme kavgası kanlı bitti! 3'ü ağır 13 kişi yaralandı

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Bağlar ilçesi kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi Doluçanak mezrasında iddiaya göre akraba iki aile arasında daha önce 'kız isteme' yüzünden başlayan husumet, akşam saatlerinde tartışmaya dönüştü. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kavgada, İ.D., F.D., Y.D., H.D., B.D., H.D., M.D., D.D., A.D., D.D., S.D., B.D., ve M.D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, taraflar arasında yeni bir olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi. Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.