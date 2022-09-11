Kız isteme kavgası kanlı bitti! 3'ü ağır 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kız isteme kavgası kanlı bitti! 3'ü ağır 13 kişi yaralandı

11.09.2022 20:32

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akraba olan iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar çekildi. 3'ü ağır 13 kişi yaralandığı olayların önüne geçmek için köyün tüm elektrikleri kesildi.

Bağlar ilçesi kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi Doluçanak mezrasında iddiaya göre akraba iki aile arasında daha önce 'kız isteme' yüzünden başlayan husumet, akşam saatlerinde tartışmaya dönüştü. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kız isteme kavgasında silahlar çekildi, yetkililer çareyi köyün elektriğini kesmekte buldu

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kavgada, İ.D., F.D., Y.D., H.D., B.D., H.D., M.D., D.D., A.D., D.D., S.D., B.D., ve M.D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Kız isteme kavgasında silahlar çekildi, yetkililer çareyi köyün elektriğini kesmekte buldu

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, taraflar arasında yeni bir olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi. Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız isteme kavgası kanlı bitti! 3'ü ağır 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız isteme kavgası kanlı bitti! 3'ü ağır 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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