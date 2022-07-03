Son dakika haberi... Akrabalar arası taşlı sopalı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Akrabalar arası taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

03.07.2022 17:13

Son dakika 3. sayfa haberi... Akrabalar arası taşlı sopalı kavga: 3 yaralı DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Akrabalar arası taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde oturan akrabalar arasında daha önceye dayanan tartışma bugün tekrar yaşandı. Tarafların sözlü atışması taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede biri araya girmeye çalışan vatandaş olmak üzere 3 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri, aileler ile görüşüp gerginliğin uzamaması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Akrabalar arası taşlı sopalı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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