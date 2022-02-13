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Son dakika haber! SPOR Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! SPOR Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

13.02.2022 16:51

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltıBurak EMEK - Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA) - Diyarbakırspor ile Yeni Muş Belediyespor'un karşı karşıya geldiği maçın sonunda futbolcular kavga etti, taraftarlar sahaya koltuk fırlattı.

Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

Burak EMEK - Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA) - Diyarbakırspor ile Yeni Muş Belediyespor'un karşı karşıya geldiği maçın sonunda futbolcular kavga etti, taraftarlar sahaya koltuk fırlattı. Çıkan olaylarda 4 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Diyarbakırspor, evinde Yeni Muş Belediyespor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçın son dakikasında Yeni Muş Belediyesporlu futbolcunun uzatma dakikalarında ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı golle sonuçlandı. Santrayla birlikte hakemin bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında kavga çıktı. 2 SAAT SONRA STADYUMDAN AYRILDILAR

Polisin araya girmesiyle, futbolcular arasındaki kavga sona erdi. Futbolcular soyunma odalarına yönlendirildi. Bu sırada tribündeki taraftarlar da stadyumun koltuklarını sahaya fırlattı. Bazı koltukların polise denk geldiği olayda 4 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı. Yeni Muş Belediyespor takımı, yaklaşık 2 saat sonra yoğun güvenlik önlemleri altında stadyumdan ayrıldı.

Son dakika haber! SPOR Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı
Son dakika haber! SPOR Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı
Son dakika haber! SPOR Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı
Son dakika haber! SPOR Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı
Son dakika haber! SPOR Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! SPOR Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! SPOR Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika
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