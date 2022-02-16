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Son dakika: Diyarbakır'da avukatı öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Son dakika: Diyarbakır'da avukatı öldüren sanığa müebbet hapis cezası

16.02.2022 17:15
Son dakika: Diyarbakır'da avukatı öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da 3 yıl önceki silahlı kavgada avukat Armanç Arkaş'ı öldüren, yerel mahkemenin verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasına ailenin yaptığı itiraz üzerine yeniden yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır'da 3 yıl önceki silahlı kavgada avukat Armanç Arkaş'ı öldüren, yerel mahkemenin verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasına ailenin yaptığı itiraz üzerine yeniden yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2021'de görülen karar duruşmasında, avukat Armanç Arkaş'ın öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Abdurrahman Doğan'a "olası kastla öldürmek" suçundan verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasına aile avukatları itirazda bulundu.

İtirazı kabul eden Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince, sanığın "kasten öldürmek" suçundan cezalandırılması için dosyanın 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada, duruşma salonunda sanık Doğan ve avukatları ile Arkaş ailesi avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunmasında sanık Doğan, Arkaş'ı öldürmek istemediğini, söz konusu olayın kazayla gerçekleştiğini iddia etti.

Arkaş ailesinin avukatları da olayın bilerek ve isteyerek gerçekleştiğini belirterek, sanık Doğan'ın "kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Doğan'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 22 Haziran 2019'da kafede çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Doğan'ın tabancayla ateş etmesi sonucu Arkaş başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından tutuklu yargılanan sanık Abdurrahman Doğan'a 11 Ocak 2021'de görülen karar duruşmasında "olası kastla öldürmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

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Abdurrahman Doğan, Diyarbakır, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Diyarbakır'da avukatı öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


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