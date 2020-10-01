Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı - Son Dakika

Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı

Diyarbakır'da terör örgütü yandaşları tarafından bir markete el yapımı patlayıcı atıldı.

Diyarbakır'da terör örgütü yandaşları tarafından bir markete el yapımı patlayıcı atıldı. Eş zamanlı olarak 2 farklı noktaya yerleştirilen bomba süsü verilmiş düzenekler güvenlik güçlerince imha edildi. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütü yandaşları, bir market zincirinin Sur ilçesinde bulunan şubesine el yapımı patlayıcı attı. Patlayıcı markete yetişmeden infilak ederken, saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı.

Bu olayla aynı saatlerde kentin Bağlar ve Sur ilçelerindeki iki farklı noktaya bomba düzeneği süsü verilmiş paketler yerleştirildi. Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerine bırakılan bomba süsü verilmiş düzeneğin fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, yolu trafiğe kapatarak paketi fünye ile infilak ettirdi.

Sur ilçesi On Gözlü Köprü civarına bırakılan yine bomba süsü verilmiş paketi gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından buradaki paket de eş zamanlı olarak bomba imha ekiplerince patlatıldı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmazken, trafiğe kapatılan caddeler, kontrollü olarak tekrar açıldı.

Güvenlik güçleri paketleri incelemeye alırken, şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Öte yandan, paketlerin imha edilmesi sırasında çıkan ses nedeni ile bazı çocukların korkudan ağladığı görüldü.

(Murat Başal/İHA)

Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı
Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı
Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı
Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı
Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı
Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı
Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı
Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı
Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı
Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı
Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı
Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı
Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı

Diyarbakır, Patlayıcı, Bomba, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 22:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü yandaşları markete patlayıcı attı - Son Dakika

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