Diyarbakır'da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Son Güncelleme: 08.09.2023 09:37

Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını duyurdu. Nefes kesen operasyona ait görüntüler de paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını paylaştı. Paylaşımda operasyondan görüntüler de yer aldı.

KURYELİK YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yerlikaya'nın tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı. Diyarbakır'da ikamet eden ve BTÖ adına KURYELİK yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

  • PETN patlayıcı madde,
  • A4 patlayıcı,
  • roketatar başlığı ile avometre,
  • saatli anahtar sistemi,
  • patlayıcı devre sistemi,
  • zaman ayarlı patlayıcı ve
  • silah bulundu.

"HAİNLERE ASLA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, #Diyarbakır ve # Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum. BİR NEBZE OLSUN İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAYAN HAİNLERE ASLA ACIMAYACAĞIZ! TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!"

Son Dakika! Diyarbakır'da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Emre Mor, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı! Şimdi tüm gözler İsmail Kartal'a çevrildi
09:52 İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? Akşener, kafasında iki isim belirledi
09:37 Diyarbakır'da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
09:33 Cübbeli Ahmet, Kadiri Tarikatı'na katıldı
09:08 Güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın sevgilisi de Fenerbahçeli çıktı! Yıldız futbolcuyla aşk yaşıyor
09:07 Venedik Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi
08:49 Taksi şoförünü öldüresiye dövüp gasp ettiler! O anlar kamerada
08:25 Trabzonspor'dan gece yarısı dev transfer! 90 milyon euroluk Pepe formayı giydi
08:05 İnce, Akşener ziyaretinin asıl sebebini anlattı: Bizi linç edenleri konuştuk
07:40 Meteoroloji'den 3 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 10:07:03. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement