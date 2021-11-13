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Son Dakika | Diyarbakır'da cinayet zanlısı, polisin takibinden kaçamadı: 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika | Diyarbakır'da cinayet zanlısı, polisin takibinden kaçamadı: 9 kişi tutuklandı

13.11.2021 10:20
Son Dakika | Diyarbakır'da cinayet zanlısı, polisin takibinden kaçamadı: 9 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da cinayet olayını aydınlatmak için titiz bir şekilde çalışan polis ekipleri, 70 farklı noktada bulunan kamera kayıtlarını inceledikten sonra cinayet şüphelisini Bismil ilçesinde yakaladı.

Diyarbakır'da cinayet olayını aydınlatmak için titiz bir şekilde çalışan polis ekipleri, 70 farklı noktada bulunan kamera kayıtlarını inceledikten sonra cinayet şüphelisini Bismil ilçesinde yakaladı. Yakalanan cinayet zanlısı ile birlikte aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 16 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesinde meydana geldi. İlçede cinayet şüphelisinin bulunması için çalışma başlatıldı. Ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, silahlı kavgada hayatını kaybeden şahıs ve yakınlarının şüpheliler ile aynı mahallede ikamet ettikleri tespit edilmiş, hayatını kaybeden şahıs ve ailesinin suça karışarak mahalle sakinlerini tehlikeye attığını iddia eden 8 - 10 kişilik grup ile meydana gelen kavga neticesinde B.K.'nın ateşli silahla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

70 faklı noktadaki kamera görüntüsü izlendi

Yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 45 sokak ve 8 cadde üzerinde iş yeri ve kamu kurumlarına ait kameralar ile KGS'lere ait görüntülerde 70 farklı noktadan edinilen 240 saatlik kamera görüntüsünün detaylı bir şekilde incelenmesi neticesi yapılan operasyonla, M.D. (21), D.H. (17), A.I. (21)., T.A. (18), E.K. (15), Y.C. (15), M.S.Y. (16), B.A. (15) adlı 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, olayın failinin C.F. (26) olduğu tespit edilmesi sonrası Asayiş Şube müdürlüğünce Bismil'de iki ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonda C.F. saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin titiz çalışması sonucunda yakalanan şüpheli şahıs ile birlikte aralarında suça sürüklenen çocuklarında bulunduğu 9 kişi sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Diyarbakır halkının huzur içinde yaşama hakkını tehdit eden, suç ve suçlularla mücadele artan azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Son Dakika | Diyarbakır'da cinayet zanlısı, polisin takibinden kaçamadı: 9 kişi tutuklandı

Diyarbakır, Cinayet, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Diyarbakır'da cinayet zanlısı, polisin takibinden kaçamadı: 9 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Diyarbakır'da cinayet zanlısı, polisin takibinden kaçamadı: 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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