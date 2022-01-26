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Son Dakika | Diyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu - 2 - Son Dakika

Son Dakika | Diyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu - 2

26.01.2022 09:59

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binasında yapılan etkinliklerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis binaya operasyon düzenledi.

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binasında yapılan etkinliklerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis binaya operasyon düzenledi.

DBP İl binası içersinde çeşitli tarihlerde sosyal medyada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben saygı duruşu yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı. Başları öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince sabah saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan binaya operasyon düzenlendi. Binaya giren ekipler, içeride arama yaparken çevik kuvvet polisleri ise tedbir aldı.

FOTOĞRAFLARDA HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANAN HDP'Lİ SEMRA GÜZEL DE ORTAYA ÇIKTI

Savcılık soruşturmasında en dikkat çeken fotoğraftaki kişinin ise HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in olduğu yer aldı. Başı öne eğik saygı duruşu olarak yapılan paylaşımda geçtiğimiz günlerde yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hazırlanan fezlekeyle Güzel'in olması dikkat çekti.

Polisin binada araması sürüyor.

Son Dakika | Diyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu - 2
Son Dakika | Diyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu - 2
Son Dakika | Diyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu - 2

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Demokratik Bölgeler Partisi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Diyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu - 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Diyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu - 2 - Son Dakika
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