Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Kurban Bayramı'nda saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ adına kentte Kurban Bayramı'nda saldırı hazırlığı ve arayışında olan şüpheliler olduğu yönünde bilgi elde edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Ö.A, M.C, R.D, M.C, B.A, Ş.A, M.A, H.G. ve H.H. yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca,

47 fişek, ruhsatsız av tüfeği, 40 av tüfeği fişeği ve bıçak ile çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve

faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşların güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde devam ettiği kaydedildi.