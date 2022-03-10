DİYARBAKIR - Dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, 35 ayrı dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ergani Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkisi olduğu, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle, belli bir işin görüleceği vaadiyle maddi menfaat temin ederek "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şüphelilerin olduğu belirlendi.

Yapılan çalışma sonucunda zanlılar S.N, E.K, M.A, A.Ş. ve M.Z.K'nin 35 ayrı dolandırıcılık olayında 682 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Diyarbakır ve Elazığ'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonda, şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu.