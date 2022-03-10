DİYARBAKIR - Dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR - Dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

10.03.2022 10:29

Diyarbakır'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, 35 ayrı dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, 35 ayrı dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ergani Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkisi olduğu, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle, belli bir işin görüleceği vaadiyle maddi menfaat temin ederek "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şüphelilerin olduğu belirlendi.

Yapılan çalışma sonucunda zanlılar S.N, E.K, M.A, A.Ş. ve M.Z.K'nin 35 ayrı dolandırıcılık olayında 682 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Diyarbakır ve Elazığ'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonda, şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu.

DİYARBAKIR - Dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - Dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - Dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi

İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Diyarbakır, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Sarı Bıyık'tan Gerçek Kesik performansı: İzleyen herkes kahkahalara boğuldu
11:11 Doların yükselişi durdurulamıyor: 14,74 TL oldu
11:05 Mahkemeden skandal karar! Şiddet gören doktor kadın kendisini savunduğu için ceza aldı
10:57 PSG'nin başkanı çok sinirlendi! Hakem odasına dalan Khelaifi, ölümle tehdit etti
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:54 Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:16:34. #1.12#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement