Son dakika... Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika... Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı

05.07.2022 00:57
Son dakika... Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir şahıs, dövmeciyi iş yerinde silahla yaralayarak kaçtı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir şahıs, dövmeciyi iş yerinde silahla yaralayarak kaçtı.

Olay, Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda bulunan bir plaza içerisindeki dövmecide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmeye gelen bir şüpheli kapıyı çalarak içeri girdi. İçeri giren saldırgan, iş yeri sahibi Mehmet Mahir B.'yi silahla yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahir B., olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganın içeriye girme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı - Son Dakika
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